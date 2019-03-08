Son Dakika Haberleri: Varto'da Eğitime Fırtına Engeli

Varto'da Eğitime Fırtına Engeli

59 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Varto'da Eğitime Fırtına Engeli, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Varto ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar bugün için (8 Mart 2019 Cuma) için tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:25 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Güncel
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