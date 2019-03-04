Son Dakika Haberleri: Varto'da "Elif'in Düşleri" Oyunu Sahnelendi

Varto'da "Elif'in Düşleri" Oyunu Sahnelendi

57 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Varto'da
Muş'un Varto ilçesinde "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

TRT ekranlarının sevilen çizgi filmi "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Vartolu çocuklarla buluşturuldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın girişimleriyle Varto Kültür Merkezinde sahnelenen Elif'in Düşleri isimli müzikli çocuk oyunu, büyük beğeni topladı.

Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkanı bulan Vartolu çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Gönüllerince eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Konu ile ilgili açıklamalarda buluna Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, "İçişleri Bakanlığımız emirleriyle bu oyunu Varto'da bulunan ilkokul öğrencilerimize izletmekteyiz. Çocukların memnuniyetlerini gördük. Bizde memnun olduk" dedi.

Cam kemik hastası Muhammed Can Gümgüm ise, annesinin kucağında oyunu izledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz'ın Yeni Filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 14:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varto'da "Elif'in Düşleri" Oyunu Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]