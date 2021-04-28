Varto'da fidan dağıtımı - Son Dakika

Varto'da fidan dağıtımı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesindeki 7 mahalle muhtarlığına bin adet karaçam ve 250 ceviz fidanı dağıtıldı.

Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan'ın girişimleri sonucunda Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğince ilçedeki kavak ağaçlarının ilkbahar aylarında polen üretmesi ve sağlığı ciddi şekilde etkilediğinden dolayı kavak ağaçlarını kesen vatandaşlara çam ve meyve fidanı verilmesine başlandı. Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldırım Beyazgül, 7 mahallede ağaçlandırma projesi yürüttüklerini belirterek, "İlçemizdeki kavak ağaçlarını kesip yerine meyve ve çam fidanı dikmek istiyoruz. İlkbahar mevsiminde kavak ağaçları polen üretiyor. Polende halk sağlığını çok büyük bir anlamda tehdit ediyor. KOAH ve kanserojen bir etkisi olduğu söyleniyor. Ayrıca kavak ağaçlarına çok sayıda karga yuvalanıyor. Bu kargalarda çevremizde bulunan sebze ve meyvelere büyük önemde zarar veriyor. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için VADEF olarak Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğimiz, Varto Kaymakamlığı, Varto Belediyemiz ve 7 mahalle muhtarımızla böyle bir proje gerçekleştirdik. Bin tane karaçam ve 250 tane de ceviz fidanı geldi. Tarım ve Orman Müdürümüz ve hemşehrimiz olan Ufuk Çelik bize gönderdi. Katkılarından dolayı müdürümüze teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.