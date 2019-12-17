Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2) - Son Dakika

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Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2)
6 saat önce
BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTIMuş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTI
Muş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde gemiş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.
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