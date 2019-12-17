Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2) - Son Dakika

Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2)

6 saat önce

BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTIMuş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar.

Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2), System.String[]

BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTI

Muş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde gemiş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Adnan Topçu, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
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