VARTO'DA GÜNDE 1200 TON KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR - Son Dakika
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VARTO'DA GÜNDE 1200 TON KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR

05.02.2023 09:51
VARTO'DA GÜNDE 1200 TON KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR

MUŞ'un Varto ilçe Belediyesi karla mücadele ekipleri, günde 1200 ton karı kamyonlarla taşıyor.

MUŞ'un Varto ilçe Belediyesi karla mücadele ekipleri, günde 1200 ton karı kamyonlarla taşıyor.

Varto ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Varto Belediyesi, 6 iş makinesi ve 10 personelle temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle toplanan kar yığınları 1 yükleyici 2 kamyon ilçe dışına taşınıyor. 30 ton kar yüklenen kamyonların günde 40 sefer yaptıklarını belinten Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, 1200 ton karın ilçe dışına taşındığını söyledi. İlçe merkezinde kapalı cadde ve sokak bulunmadığını ifade eden Işık, ulaşımda sıkıntının olmadığını bildirdi. Şubat ayının ilk günlerinde yağan karın ilçede yaşamı etkilediğini belirten esnaf Veysel Mertyüz, belediye çalışmasıyla kar tepelerinin kamyonlarla taşındığını söyledi. (DHA)

Kaynak: DHA
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VARTO'DA GÜNDE 1200 TON KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR VARTO'DA GÜNDE 1200 TON KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR Çukurca'da kar küreme ve tuzlama çalışması Çukurca'da kar küreme ve tuzlama çalışması

Hisarcık, Varto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VARTO'DA GÜNDE 1200 TON KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: VARTO'DA GÜNDE 1200 TON KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR - Son Dakika
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