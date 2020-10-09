Varto da işe alınacaklar kura ile belirlendi - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 40 kişi işe alındı.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 9 ay süreliğine Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ile köy okullarında çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter Perihan Kartal huzurunda kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 301 kişi arasında 40 kişi kurayla belirlendi. Kura çekimine İŞKUR Temsilcisi Deniz Bostancı, Bahadır Hasdemir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemile Bingöl, Koordinatör Orhan Başak katıldı.

Kurada ismi çıkanlar, işe alınmanın mutluluğu ile konferans salonundan ayrıldılar. - MUŞ