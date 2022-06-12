İlçe Jandarma Trafik Timleri ile Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu iş birliğinde ilçedeki 500 öğrenciye teorik olarak trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları gibi eğitimler verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Varto'da jandarma ekipleri 500 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Son Dakika

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