Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika

Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

25.11.2020 13:59
Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı, System.String[]

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı öncesi konuşan Kaymakam Avcı, "Maalesef kadınlarımıza yönelik bir şiddet var ve bu şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Genel anlamda şiddeti reddediyoruz, ama kadına yönelik, çocuğa yönelik, aciz insanlara yönelik şiddeti öncelikle ve daha yüksek sesle reddediyoruz" dedi.

Yapılan toplantının ardında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Belediye İş Hanı önünde açılan standa gelen Varto Kaymakamı Ertuğrul Avı ile kurum amirleri, daha sonra çarşı merkezinde bir yürüyüş düzenleyerek vatandaşlara gül ve broşür dağıtarak hakim ve savcıyla birlikte balon uçurarak kadın şiddetine hayır dediler.

Toplantıya Varto Cumhuriyet savcıları, hakimler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Fevzi Tepe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zeynel Abidin Ilgazi ile diğer kurum, kuruluş ve daire amirleri ile personelleri katıldı. - MUŞ

Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı
Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı
Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı
Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı
Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

Kaymakamlık, Şiddet, Varto, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika


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