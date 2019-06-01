Son Dakika Haberleri: Varto'da Kadir gecesi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
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Varto'da Kadir gecesi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

12 dakika önce

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından Kadir gecesi dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Varto'da Kadir gecesi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, System.String[]
Muş'un Varto Müftülüğü tarafından Kadir gecesi dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gece, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile salavatlar okunarak ve dua edilerek ihya edildi.

Haci Kaya Özer Camisi'nde Müftü Ferit Bitkin başkanlığında gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Müftülük görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunmasının ardından müftü Ferit Bitkin tarafından bir vaaz verildi. Vaazın ardından açıklama yapan müftü Bitkin, "Kadir gecesi, kadri ve değeri olan bir gecedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize inmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başladığından dolayı bu gecenin kıymeti daha fazladır. Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 'Biz Kur'an-ı Kerim'i bu gecede indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır'. Bu gecede melekler ve Cebrail Aleyhisselam akın akın her iş için yeryüzüne inerler. Bu gece şafak vakti tan yeri vaktine kadar selamet ve estetik vardır" dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği gece, dua ve salavatların ardından ilçe müftülüğünce ilçede gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri müftü Ferit Bitkin tarafından verildi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
Müftü, Muş, Varto, Güncel
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