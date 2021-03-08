Varto'da kar yağışı yolları kapattı - Son Dakika

Varto'da kar yağışı yolları kapattı
08.03.2021 14:07
Varto'da kar yağışı yolları kapattı Muş'un Varto ilçesinde bahar ayına rağmen etkili olan kar yağışı yolları kapattı.
Varto'da kar yağışı yolları kapattı
MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde bahar ayına rağmen etkili olan kar yağışı yolları kapattı.
İlçede akşam saatlerinde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeye bağlı bulunan yüksek kesimlerdeki köylerin ulaşımını aksattı. İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle bazı köy yollarının kapandığını, kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.
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