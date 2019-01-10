Varto'da Köylülerin Yakaladığı Kurdu Kaymakam Serbest Bıraktırdı
8 dakika önce
Muş'un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.
Muş
'un Varto
ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.
Varto'nun Yukarı Alagöz
köyünde, vatandaşlar yiyecek bulmak için köye kadar inen kurdu yakaladı. Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, bitkin haldeki kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Zabıta
Amirliği ve veteriner hekimden gereğini yapmalarını istedi. Köye giden ekip köylülerin yakaladığı bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.
Zabıta memuru Orhan Çelik
, Kaymakam Kaçmaz'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi. Köye gittiklerinde bağlanan kurdu alarak ilçe merkezine getirip tedavisini yaptırdıklarını belirten Çelik, Kurdu ilçe dışına çıkardık. Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:36 Kaynak: DHA
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