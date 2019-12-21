Varto'da termal sular kullanıma kazandırılacak - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinin çeşitli bölgelerinde bulunan termal suların kullanıma kazandırılması için Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu.



Varto'daki termal suların ilçede kullanıma kazandırılması için çalışmalar başlatan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İstanbul'dan gelen iş adamı Çevreci Çocuk Yönetim Kurulu Başkanı Önder Güzelarslan ve beraberindekilerle birlikte Alağöz Mahallesinde ve diğer bölgelerde bulunan termal sularda incelemelerde bulundu. Termal sularda incelemelerde bulunan iş adamı Önder Güzelaslan, Varto ilçesinin güzel bir bölgede olduğunu söyledi. Buranın havasını ve suyunu sevdiğini bu nedenle de ilçeye hayran olduğunu dile getiren Güzelarslan, termal suların kullanıma kazandırılması hususunda çalışma başlatacaklarını söyledi.



İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ertuğrul Avcı ise, ilçede mevcut bulunan termal sularımızın ısınmada ya da sağlık sektöründe kullanılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade ederek, "İstanbul ilinden bize misafir olarak gelen Önder Güzelarslan beye yapacakları katkılarından dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ederim. İnşallah ilçemizde bulunan termal sularımız boşuna akmaz. Tamamını kullanıma kazandıracağız. Emeği geçen her kese teşekkür ederim "dedi.



Kaymakam ve Belediye Başkanı Ertuğrul Avcı ve beraberindekiler mahallede karşılaştıkları çocuklara şeker ve kalem hediye etti. - MUŞ