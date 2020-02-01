Varto'da yağan karın keyfini çocuklar ve esnaflar çıkardı - Son Dakika
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Varto'da yağan karın keyfini çocuklar ve esnaflar çıkardı

6 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparken çocuklar ise toplanan kar kütlesinin üstünde oyun oynadılar.

Varto'da yağan karın keyfini çocuklar ve esnaflar çıkardı, System.String[]

Muş'un Varto ilçesinde köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparken çocuklar ise toplanan kar kütlesinin üstünde oyun oynadılar.


Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Varto ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Köy yollarının kapalı olmasından dolayı müşterileri gelmediği için siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparak zaman geçirdi. İlçe esnafı arasında başlayan kardan adam yarışı, renkli görüntülere sahne oldu. Muş Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, müşteri gelmeyince kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Kürek kullanarak kardan adam yaptıklarını söyleyen Sedat Aker isimli esnaf, kar yağışının en çok onları etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaflar da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz" dedi.


Yukarı çarşıda kardan adam yapan Esnaf Yusuf Karahan ise kar yağışından dolayı boş kaldıklarını söyleyerek, "Bu nedenle de boş olan zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Belediyenin toplamış olduğu kar kütlesini gören çocuklar ise kendilerince oynayarak kayarak ve takla atarak zaman geçirirken, Kardan adamı gören vatandaşlar ise cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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