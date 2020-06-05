Varto'da yol yapım ve onarım çalışması başlatıldı - Son Dakika

MUŞ'un Varto ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'nın talimatıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan Baytaş'ın geçen yıl aralık ayında terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Ertuğrul Avcı'nın talimatıyla ilçede yol yapım bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Varto Belediyesi, ilçe merkezi ile 7 mahallesinde bulunan kilitli parke taşı, sıcak asfalt ve diğer yolları tek tek kontrol ederek bozulan yolları onarmaya başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, ilk etapta mevcut yollarının onarım ve bakım çalışmalarını yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Parke taşı ve asfalt yollar su ve kanalizasyon arızalarından bozulan yolların ilk etapta yama çalışmalarını yapıyoruz. Sonrasında 2020 yılı için 50 bin metrekarelik kilitli beton parke taşı döşeme planlamamız var. Bütçe alt yapısını oluşturduk. Şu an proje aşaması tamamlandı. Keşif ve maliyetlerini çıkartıyoruz. İlçe merkezi ve mahallelerinde bulunan yolların tozdan ve çamurdan arındırma çalışmaları başlanacak. Hedefimiz bu sene yolların yüzde 80'ini tamamlamak. Sonrasında ise 2021 yılı içinde yol çalışmaları planlamalarımız devam ediyoruz" dedi.