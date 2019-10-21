Son Dakika Haberleri: Varto'daki cami ve cem evlerine yangın tüpü
Son Dakika Güncel Varto'daki cami ve cem evlerine yangın tüpü

Varto'daki cami ve cem evlerine yangın tüpü

1 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğine hayırsever bir vatandaş tarafından verilen yangın tüpleri, cami ve cem evlerine bırakılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Varto'daki cami ve cem evlerine yangın tüpü, System.String[]

Muş'un Varto ilçesinde Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğine hayırsever bir vatandaş tarafından verilen yangın tüpleri, cami ve cem evlerine bırakılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına teslim edildi.


Türkiye genelinde faaliyet gösteren Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) Başkanı Mehmet Soydan'ın girişimleri sonucunda hayırsever bir iş insanının Varto ilçesinde gönderdiği yangın tüpleri; cami, cem evi ve taziye evlerinde kullanılmak üzere muhtarlara teslim edildi. Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer, yangın tüplerinin kullanımı ile ilgili muhtarlara bilgi verdikten sonra, dağıtımını yaptı.


Hayırsever bir iş insanı tarafından derneğe bağışlanan tüpleri cami, cem evi ve taziye evlerinde kullanılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına dağıttıklarını ifade eden Nusrettin Özer, "Allah bu tüpleri kullandırmayı nasip etmesin. Allah hayırsever vatandaşımızın hayrını kabul etsin" dedi.


Çaylar Köyü Muhtarı Ali Akdağ ise, Varto'ya hayırsever vatandaş tarafından gönderilen tüpleri teslim aldıklarını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hayırsever vatandaşımızın hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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