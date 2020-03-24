Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı - Son Dakika

Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı

7 saat önce

Muş'un Varto ilçesindeki camilerde yatsı ezanının ardında korona virüs salgının son bulması için dualar edildi.

Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı, System.String[]

Muş'un Varto ilçesindeki camilerde yatsı ezanının ardında korona virüs salgının son bulması için dualar edildi.


Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde korona virüs salgının son bulunması ve sağlık çalışanlarına dua edilmesi için Varto Müftülüğünce ilçede bulunan yedi camide yatsı ezanının ardından dualar okundu. Hacı Kaya Özer Camiinde yatsı ezanını okuyan ve ezan sonrası dua yapan İmam Hacı Azak, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın göndermiş olduğu genelge doğrultusunda camilerimizde yatsı ezanının ardından hem sağlık çalışanlarımız hem de ülkemizde bulunan insanlarımız için dualarda bulunduk. Dualarımızla inşallah bu korona virüs denilen illeti ülkemizden çıkarıp rahat bir şekilde insanlarımız hayatlarına devam edecektir. Tüm İslam aleminin ve insanların bu korona virüsünden kurtulmaları için duacı olacağız. Herkesin verilen talimatlara uymaları gerekmektedir" dedi. - MUŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum         
23:19
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:05
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:47:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]