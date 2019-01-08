Varto Esnafından 3 Metrelik Kardan Adam

Varto esnafından 3 metrelik kardan adam Köy yollarının kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparak zaman geçiriyorMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde köy yollarının kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, 3 metre boyunda kardan adam yaparak zaman geçiriyor.

Varto esnafından 3 metrelik kardan adam

Köy yollarının kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparak zaman geçiriyor



MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde köy yollarının kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, 3 metre boyunda kardan adam yaparak zaman geçiriyor.

Varto ilçesinde önceki günden beri etkili olan ve okulların tatil olmasına neden olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köy yollarının kapalı olmasından dolayı müşterileri gelmediği için siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparak zaman geçirdi. İlçe esnafı arasında başlayan kardan adam yarışı, renkli görüntülere sahne oldu. Muş Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, müşteri gelmeyince üç farklı yerde kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Küreklerle ve merdiven kullanarak kardan adam yaptıklarını söyleyen Erhan Coşkun isimli esnaf, kar yağışının en çok onları etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaflar da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Esnaf Abdullah Işık ise kar yağışından dolayı boş kaldıklarını söyleyerek, "Bu nedenle de boş olan zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

3 metre boyundaki kardan adamı gören vatandaşlar ise cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vartolu sporseverler de kardan adama Vartospor atkısı taktı.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı