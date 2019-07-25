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Varto İnsan Hakları Kurulundan denetim

1 saat önce

Muş'un Varto İlçe İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında denetimlerini sürdürüyor.

Varto İnsan Hakları Kurulundan denetim, System.String[]
Muş'un Varto İlçe İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında denetimlerini sürdürüyor.

Kaymakamlık makamında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında bulunan nezarethaneleri denetledi. Denetim sonrası açıklama yapan Kaymakam Kaçmaz, kurul olarak her ay toplanıp yapılan ve yapılması gereken işlemleri görüşüp bir karara bağlayarak sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. İlçede bulunan nezarethanelerin standartlara uygun olup olmadığını ve uygun değilse uygun hale getirilmesi konusunda yetkilileri ilken uyardıklarını söyleyen Kaçmaz, "Bunların değerlendirilmesi ve ilgili yerlere havalelerinin yapılmasını karara bağladık. Bir sonraki toplantıda yapılacak olan işlemleri görüştük. Geçen hafta kurumlarla ilgili yapılan ziyaretler neticesinde hazırlanan tutanaklar ve düzenlenen raporlar kurula sunuldu. İlçe İnsan Hakları Kurulu olarak bundan sonra sürekli olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ
Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
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