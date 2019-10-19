Varto Müftüsü Öztürk, kuran kursu inşaatını inceledi

Muş'un Varto Müftüsü Bayram Öztürk, hayırsever Gıyasettin Bingölballı tarafından yaptırılan Kız Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.



Varto ilçesinde 1966 yılında yaşanan depremden sonra Gümgüm Mahallesi'nde inşa edilen ve atıl durumda bulunan Kur'an kursu binası yıktırılarak yerine yeniden yapılan Yatılı Kız Kur'an Kursu binası inşaatı devam ediyor. Varto Müftülüğüne yeni atanan Müftüsü Bayram Öztürk, Gıyasettin Bingölballı'nın babası Hacı Şemsettin Bingölballı adına yaptırdığı Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı. Varto ilçesi için hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunarak emeği geçen iş insanı Giyasettin Bingölballı'ya da teşekkür eden Müftü Öztürk, ilçeye daha güzel hizmetlerin getirilmesi için Vartolu iş insanlarına da çağrıda bulundu. Hayırsever Gıyasettin Bingölballı tarafından yapımı üstlenen 50 kişilik Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun inşaatının 4. katını da attıklarını belirten Müftü Öztürk, "Diyanet İşleri Bakanlığımıza bağlı olarak yapılan Hacı Şemsettin Bingölballı Yatılı Kız Kur'an Kursu inşaatımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Hayırsever vatandaşımıza Kendisine saygılarımızı sunarız. Rabbim sizleri de bizleri de bu konuda muvaffak kılsın Allah razı olsun" dedi. - MUŞ