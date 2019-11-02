Varto'nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü
7 saat önce
Muş'un Varto ilçesindeki Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yılın ilk karı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Muş'un Varto ilçesindeki Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yılın ilk karı düştü.
İlçede akşamdan beri etkili olan yağmur, sabaha karşı Bingöl ve Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bahar havasının yaşandığı ilçede, yüksek kesimlerinde yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Bu gün ise, yağmur yağışı yerini soğuk ve güneşli bir havaya bıraktı. - MUŞ
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