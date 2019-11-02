Son Dakika Haberleri: Varto'nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü
Son Dakika Güncel Varto'nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü

Varto'nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü

7 saat önce

Muş'un Varto ilçesindeki Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yılın ilk karı düştü.

Varto'nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü, System.String[]

Muş'un Varto ilçesindeki Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yılın ilk karı düştü.


İlçede akşamdan beri etkili olan yağmur, sabaha karşı Bingöl ve Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bahar havasının yaşandığı ilçede, yüksek kesimlerinde yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Bu gün ise, yağmur yağışı yerini soğuk ve güneşli bir havaya bıraktı. - MUŞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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