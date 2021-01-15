Varto'da sıcak su kaynağı bulundu - Son Dakika

Varto'da sıcak su kaynağı bulundu

Muş'un Varto ilçesinde yapılan sondaj çalışmalarında 39 derecelik sıcak su kaynağı bulundu.

Muş'un Varto ilçesinde yapılan sondaj çalışmalarında 39 derecelik sıcak su kaynağı bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından yaklaşık üç aydır yürütülen sondaj çalışmaları sonucu sıcak su kaynağına ulaşıldığı belirtildi. 860 metrede derinlikte tespit edilen kaynakta su sıcaklığının 39 derece olduğu bildirilen açıklamada, saniyede 30 litre suyun çıktığı kaynağın kaplıca ve sera faaliyeti için yeterli görüldüğü aktarıldı. Açıklamada, yapılacak yatırımlarla Varto'nun termal kent ve kaplıca şehri olacağı vurgulandı.

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