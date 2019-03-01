Vartolu Öğrenciler Minderde İl Birincisi Oldu

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Varto Çaylar Yatılı Bölge Okulu (YBO) Güreş Takımı şampiyon oldu.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Varto Çaylar Yatılı Bölge Okulu (YBO) Güreş Takımı şampiyon oldu.



Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen güreş müsabakalarda, Varto Çaylar YBO Güreş Takımı şampiyon oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın en iyi yolu, onlara spor yaptırmaktır. Sporu ne kadar çok severlerse, kötü alışkanlıklardan da o kadar uzak dururlar. Bizler yöneticiler olarak onlara sevdikleri branşın en iyisini vermek üzere çalışmalar uyguluyoruz. İlçemizde spor anlamında çok iyi çocuklarımız var. Geçtiğimiz haftalarda hem hentbol hem de voleybol turnuvalarında başarılı olarak ilçemize şampiyonluklar getirdiler. Bu hafta da güreşte şampiyon olduk. Varto'da bulunan yönetici ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte gençlerimizin başarılı olması için daha fazla çaba sarf etmeye çalışacağız. Başta şampiyon olan kardeşlerimize ve onları bu seviyeye getiren değerli öğretmenlere, en önemlisi öğrencilerimizin velilerine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUŞ

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