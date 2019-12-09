Vartolu öğrencilere giyim desteği

Muş'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından 7 bin öğreniciye giyim ve kitap yardımı yapılmaya devam ediyor.



Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı, ilçe merkezi ve köylerinde eğitim öğretime devam eden yaklaşık 7 bin öğrenciye desteklerini sürdürüyor. Bugünde Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 70 haneli ve 600 nüfuslu Boylu Köyü İlkokulundaki öğrencilere giyim yardımı yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı marketinde aldığı giyim yardımını kendi elleriyle öğrencilere giydirdi. Yalçın Süne, kaymakamlığın başlatmış olduğu giyim yardımının bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi. Müdür Süne, "2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bazı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini tespit eden Kaymakamımız Ertuğrul Avcı'nın ilçe genelinde başlatmış olduğu yaklaşık 7 bin kişilik giyim ve kitap yardımı ile ilgili olarak ilçeden uzak olan Boylu Köyü İlkokuluna devam eden öğrencilerimizin hediyelerini biz getirdik. Şube müdürümüzle birlikte öğrencileri giydirdik. Kaymakamımız Ertuğrul Avcı'nın bu hizmetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çocukların yüzünde oluşan bu gülücük, çok güzel bir örnek olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Giyim ve kitap yardımı alan öğrenciler ise, Kaymakam Avcı ve Milli Eğitim Müdürü Süne'ye teşekkür ettiler. - MUŞ