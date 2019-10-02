Son Dakika Haberleri: Vartolu öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
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Vartolu öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Muş'un Varto ilçesindeki öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Vartolu öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Muş'un Varto ilçesindeki öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyasına destek olmak amacıyla Varto'da etkinlik düzenlendi. Varto Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Varto Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, üzere Şehit Coşkun Özcan İlköğretim Okulu önünde öğrencilerle bir araya gelerek, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında öğrencilere eğitim verdi. Etkinliğe İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Yağız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Mustafa Koşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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