Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar
6 saat önce
RİZE'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
RİZE'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulundu. Derisinde kesici alet izine rastlanan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.
Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü alarak incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın derisinde çok sayıda kesici alet izine rastlanırken, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığı araştırılıyor.
- Rize
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