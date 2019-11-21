Son Dakika Haberleri: Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar (2)
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Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar (2)

6 saat önce

SİLAHLA VURULMUŞRize'de, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın silahla vurulduğu belirlendi.

Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar (2), System.String[]

SİLAHLA VURULMUŞ

Rize'de, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın silahla vurulduğu belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, vaşağın yapılan incelemesinde vücudunda kurşuna rastlandığını açıkladı. Derisinde kesici alet izi de bulunan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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