Vaşağın öldürüldüğü yere hadis yazılı tabela koydular - Son Dakika

Vaşağın öldürüldüğü yere hadis yazılı tabela koydular

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne, 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin' hadis-i şerifinin yazılı olduğu tabela asıldı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis Köyü'nde geçen ay meydana geldi. Yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak görenler durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, tek tek köylülerle görüşerek şüphelilerin izini sürüyor.

Köy halkı da ekiplerle birlikte çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede kapı kapı dolaşan ekipler, 30'a yakın köy sakinini dinleyip, şüphelilere ait ize bulmaya çalışıyor. Özel ekibin çalışmalarından herhangi bir ize rastlanılamadığı, araştırma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Köylüler, avlanmalarını istemedikleri kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürmüştü.

TABELA ASILDI

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne kaymakamlık ve vatandaşlar tarafından yaptırılan ve vaşağın fotoğrafın yer aldığı 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin' hadis-i şerifinin yazılı olduğu tabela asıldı.

'YAZI ÇOK GÜZEL OLDU'

Mollaveyis köyü sakinlerinden Şaban Ali Özçelik, Bu yazı çok güzel olmuş, hayvanların öldürülmesi günah bu birde vahşice yapıyorlar. Vaşak, geyik, ceylan, karaca bunların vahşice katledilmesini kınıyoruz. Kontrollerin daha sıkı yapılması gerekiyor. Biz 1990 yıllarında dağlarda sürü halinde yaban keçilerini görürdük avcılar bunları bitirdi. Şimdi bir tane bile göremiyoruz. En önemlisi, Allah'ın yarattığı bir canı almak çok günahtır dedi.

Bülent Coşkun da Tabela güzel onu buraya koymuşlar bu da bir uyarıdır. Valla burada kimse tabela asmakla önlem alamaz. Bu zihniyet ortada kalkmadıkça bunun arkası gelmez. Dışarıdan gelip avcılar bunları vuruyor diye konuştu.

KAYMAKAM VAHŞİ HEREKET DERİNDEN ETKİLEDİ

Çamlıhemşin Kaymakamı Ahmet Çelik, bir canlıya yapılan vahşi hareketin yöre halkını derinden etkilediğini belirterek 'Çamlıhemşin gibi doğayı seven ve hayvan haklarını savunan vatandaşlarımızla kaymakamlığımız farkındalık için bu tabelayı tasarladık. Vaşağı öldüren şahısları 20 kişilik ekiple aramayı sürdürüyoruz. Bir daha böyle üzücü olayın yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştırö dedi.