Vaşağın saldırdığı yaban keçisi, çaya atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada - Son Dakika
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Vaşağın saldırdığı yaban keçisi, çaya atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada

03.06.2022 13:18
Vaşağın saldırdığı yaban keçisi, çaya atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada

TUNCELİ'de yaban keçisi, kendisine saldıran vaşaktan Pülümür çayına atlayarak kurtuldu.

TUNCELİ'de yaban keçisi, kendisine saldıran vaşaktan Pülümür çayına atlayarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Pülümür vadisinde yaban keçilerinin geçiş noktasında bir süre bekledi. Vaşak, yaban keçisi yaklaşınca saldırıya geçti. Vaşağın kovaladığı yaban keçisi Pülümür çayına atlayarak kurtuldu.O anları cep telefonuyla görüntüleyen Çağdaş Bozkurt, "Pülümür vadisinde gezerken bir vaşağı gördük ve çekmeye başladık. Vaşak bir süre eğildi ve yaban keçilerinin kendine doğru gelmesini bekledi. Daha sonra üzerine atlamak istedi ve yaban keçisini kovaladı. Yaban keçisi hızlı koşarak kendini Pülümür çayına attı ve daha sonra başka bir bölgeden karaya çıktı. Yaban hayatımızın zenginliğinin bir kez daha farkına vardık ve bu olayı izlemek bizi mest etti" dedi.


Vaşağın saldırdığı yaban keçisi, çaya atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada
Vaşağın saldırdığı yaban keçisi, çaya atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada
Vaşağın saldırdığı yaban keçisi, çaya atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vaşağın saldırdığı yaban keçisi, çaya atlayarak kurtuldu; o anlar kamerada - Son Dakika


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