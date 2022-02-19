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Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza

19.02.2022 12:43
Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza

TUNCELİ'de, nesli tükenme tehdidi altında olan vaşağı tüfekle vurarak öldüren avcıya, 16 bin 500 lira ceza kesildi.

TUNCELİ'de, nesli tükenme tehdidi altında olan vaşağı tüfekle vurarak öldüren avcıya, 16 bin 500 lira ceza kesildi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de kırsal alanda tüfekle vurulup, öldürüldü. Silah sesini duyanların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün av koruma kontrol ekipleri, bölgeye geldi. Vaşağı vuran avcı, ekipler tarafından tespit edilip yakalandı. İsmi açıklanmayan avcıya 16 bin 500 lira ceza uygulandı.


Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza
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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza - Son Dakika
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