Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi - Son Dakika

Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi

06.05.2021 09:54

Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için birinci derece koruma altında bulunan vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi.

Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi

TUNCELİ - Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için birinci derece koruma altında bulunan vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz tarafından hem görüntülendi hem de fotoğraflandı. Vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verirken o anlara ait son derece güzel kareler ortaya çıktı.Pülümür İlçesi'nde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Akyüz, daha önce de ilçede vaşak görüntülediğini belirterek, "Göreve giderken yolda denk geldim. Aracı durdurup hem görüntüledim hem de fotoğraflarını çektim. Daha önce de vaşak çekmiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakından çektim. Vaşak ürkmeden bana adeta poz verdi" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Akyüz, son derece önemli bir tür olan vaşağın korunması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi
Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi
Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi
Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi

Tunceli, Pülümür, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Soğuk Savaş'tan sonra bir ilk! ABD ve NATO'nun Balkanlar'daki dev tatbikatı başlıyor Soğuk Savaş'tan sonra bir ilk! ABD ve NATO'nun Balkanlar'daki dev tatbikatı başlıyor Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz'e zehir zemberek sözler: Senin ar damarın var mı? Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz'e zehir zemberek sözler: Senin ar damarın var mı? Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek Hiç akıllanmıyorlar! Bu görüntü korona nedeniyle ölülerin sokakta yakıldığı Hindistan'dan Hiç akıllanmıyorlar! Bu görüntü korona nedeniyle ölülerin sokakta yakıldığı Hindistan'dan Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu

Son Dakika Haberleri
09:57 Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti
09:50 Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu
09:47 Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz'e zehir zemberek sözler: Senin ar damarın var mı?
09:33 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Kritik tarihler' için uyardı: 16-17 Mayıs'ta insanlar geri dönecek, tedbirli olunmalı
09:30 Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı!
09:28 Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında
09:22 Türkiye bugün sağanak yağış altında! Meteoroloji uyardı
09:21 Bill Gates, boşanma kararı aldıkları eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti
09:19 Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek
09:11 Hükümetin verdiği koronavirüs desteğiyle çiftlik ve 2 otomobil aldı! ABD bu sahtekarı konuşuyor
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği'nin de başına geçiyor Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği'nin de başına geçiyor         
10:06
Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti Siber dolandırıcıların gözü emekli ikramiyelerinde! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti         
09:57
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Kritik tarihler' için uyardı: 16-17 Mayıs'ta insanlar geri dönecek, tedbirli olunmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Kritik tarihler' için uyardı: 16-17 Mayıs'ta insanlar geri dönecek, tedbirli olunmalı         
09:33
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Hükümetin verdiği koronavirüs desteğiyle çiftlik ve 2 otomobil aldı! ABD bu sahtekarı konuşuyor Hükümetin verdiği koronavirüs desteğiyle çiftlik ve 2 otomobil aldı! ABD bu sahtekarı konuşuyor         
09:11
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi         
07:34
Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı         
22:12
MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar         
20:45
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'un doğum gününe romantik kutlama Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'un doğum gününe romantik kutlama         
18:02
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 10:12:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement