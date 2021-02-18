Vaşak, kurt ve dağ keçileri belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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Vaşak, kurt ve dağ keçileri belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu

Doğal yaşam alanları ile dikkat çeken kentte, karda gezinen vaşak, kurtlar ve dağ keçileri kameralara yansıdı

TUNCELİ - Kış şartlarının çetin geçtiği Tunceli'de karda gezinen vaşak, kurtlar ve dağ keçileri gibi hayvanlar kameralara yansırken, belgeselleri akıllara getiren görüntüler ortaya çıktı.

Birçok ilde olduğu gibi Tunceli'de de çetin kış şartları etkili oluyor. Kar yağışının ara ara sürdüğü kentin belirli bölgelerinde doğal yaşam alanlarında bulunan yaban hayvanları da görüntüleniyor. Pülümür ilçesinde hayvancılığın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı yapan Özgür Balcı, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşağı, karda yakın mesafeden görüntülemeyi başardı. Bir süre karlı alanda yiyecek arayan vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Hayvanları yabana götürürken denk geldiği vaşağı uzun süre görüntüleyen Balcı, aynı gün Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında bulunan yaban keçilerinin yoğun kar yağışı altında güçlükle ilerlemelerini de kayıt altına aldı. Balcı, aynı bölgede avlanmak için gezinen 3 kurdu da görüntülemeyi başardı. Görüntüler belgeselleri aratmadı.

Kentin doğasının yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu belirten Özgür Balcı, "Bu güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Ben de denk geldikçe bu zenginlikleri kayıt altına almaktan büyük keyif alıyorum" dedi.