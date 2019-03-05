Son Dakika Haberleri: Vaşak, Yakından Görüntülendi

Vaşak, Yakından Görüntülendi

43 dakika önce

ERZİNCANLI doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşağı, Tunceli'de yakından görüntüledi.

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ERZİNCANLI doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşağı, Tunceli'de yakından  görüntüledi.

Dünyada nesilleri tükenme ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, geçen yıl Erzincan'dan Tunceli'nin Pülümür ilçesine gelen doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından görüntülendi. Tunceli- Erzincan sınırında bir kayanın başında bekleyen vaşağı yakından fotoğraflayan Özdemir, "Hep çekmek istediğim bir hayvandı. Tunceli bölgesinde olduklarını biliyordum. Fotoğrafçı arkadaşım İsmail Ateş ile Pülümür ilçesi dağlık alanında doğa fotoğrafı çekiyorduk. Aniden fark ettim ve sadece bir kare çekebildim sonra gözden kayboldu" dedi.

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:04 Kaynak: DHA

Pülümür, Ayhan Özdemir, Tunceli, Güncel
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