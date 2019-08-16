Son Dakika Haberleri: Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da
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Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu Vasco Fernandes'i transfer etti.

Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu Vasco Fernandes'i transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Portekiz Süper Ligi takımlarından Vitoria Setubal'ın başarılı stoperi Vasco Fernandes'in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:09 Kaynak: AA
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