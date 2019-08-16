Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu Vasco Fernandes'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:09 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu Vasco Fernandes'i transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Portekiz Süper Ligi takımlarından Vitoria Setubal
'ın başarılı stoperi Vasco Fernandes'in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı Nzonzi, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 250 bin euro alacak!