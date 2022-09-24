Son dakika haberi | VASİ? KARARI HATIRLATMASIYLA ARANAN GAMZE, ÇOCUK BAKICILIĞI YAPARKEN BULUNDU

BURSA'da 3 hafta önce kaybolan, zeka geriliği (mental retardasyon) rahatsızlığı bulunan, daha önce evden kaçtığı ve tek başına karar veremediği için mahkemenin annesini vasi tayin ettiği Gamze Özkan (20), olası alıkoymalara karşı, ailesi tarafından 'Vasi kararı olduğundan alıkonulması durumunda adli işlem başlatılacaktır' hatırlatması yapılan ilanlarla arandı. Polis, Mudanya ilesinde arkadaşının evinde kaldığı ve çocuk bakıcısı olarak bir ailenin yanında çalışmaya başladığını tespit etiği Özkan'ı bulup, ailesine teslim etti.

Olay, 28 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Nurten ve Zeki Özkan çiftinin zeka geriliği tanısı konulan kızları Gamze, ayakkabısını sileceğini söyleyerek evin önüne çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden Gamze'nin annesi Nurten Özkan, polise haber verdi. Polis ekipleri Özkan'ın bulunması için çalışması başlattı.

ÇOCUK BAKICILIĞI YAPARKEN BULUNDU

Daha önce evden kaçtığı ve rahatsızlığı nedeniyle tek başına karar veremediği için mahkemenin annesini vasi tayin ettiği Gamze Özkan için ailesi, olası alıkoymalara karşı, 'Vasi kararı olduğundan alıkonulması durumunda adli işlem başlatılacaktır' hatırlatması ile sosyal medya hesaplarından kayıp ilanları paylaştı.

Polis, Gamze Özkan'ın evden kaçtıktan sonra birkaç gün Mudanya'da yaşayan bir arkadaşının evinde kaldığını, bu süreçte çocuk bakıcısı olarak bir ailenin yanında çalışmaya başladığını tespit etti. Ekipler, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki adrese gidip Gamze Özkan'ı alarak ailesine teslim etti.

'BİZE KIZDIĞI İÇİN EVDEN KAÇMIŞ'

Kızına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Nurten Özkan, "Gamze 3 hafta önce evden gitmişti. Bize kızarak kaçtığını düşünmüştük. Kızımı aradık, 3 hafta sonra bulundu. Polis ekipleri tarafından bulundu. Bizden ayrıldıktan sonra işe girmiş, bir evde çocuk bakıcılığı yapmış. Sağlığı gayet iyi. Bize kızdığı için evden kaçmış. Bulunduğu için mutluyuz. Allah kimseye yaşatmasın. Bir evde kuş bile ölse insan üzülüyor. Benim kızım gittiği için çok kötüydük. Çok şükür mutluyuz" dedi.

Daha önce de evden kaçan kızını artık bir an bile gözünün önünden ayırmayacağını belirten Nurten Özkan, "Bundan sonra kızım bize bir adım atacak, biz de ona iki adım gideceğiz. Eski sayfaları kapatıp yeni hayata başlayacağız" diye konuştu. (DHA)