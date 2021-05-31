- Vasilije Micic: "Hayatım boyunca gurur ve mutluluk duyacağım"

İSTANBUL - Anadolu Efes'in basketbolcularından Vasilije Micic, kazandıkları Euroleague kupası ve MVP seçilmesiyle alakalı hayatı boyunca gurur ve mutluluk duyacağını söyledi.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'te MVP seçilen Vasilije Micic, "İyi hissediyorum ve son röportajımda sevinirken söylemiştim. İyi bir yoldayız. Hayatım boyunca bununla gurur ve mutluluk duyacağım. Bazı zamanlar oyunu oynamak zordu ve uğraşlı bir sezon geçirdik ve bunun sonunda Euroleague'de şampiyon olduk" dedi.