Vasilije Micic: "NBA'den teklif aldım" - Son Dakika

Vasilije Micic: "NBA'den teklif aldım"

- Vasilije Micic: "NBA'den teklif aldım" Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic: "Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'ye imza atmasını beklemiyordum" Anadolu Efes'ın Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, NBA'den teklif aldığını açıklayarak, "Korona virüs süreci yaşanmıyor olsaydı her şey belki...

- Vasilije Micic: "NBA'den teklif aldım"

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic:

"Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'ye imza atmasını beklemiyordum"

İSTANBUL - Anadolu Efes'ın Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, NBA'den teklif aldığını açıklayarak, "Korona virüs süreci yaşanmıyor olsaydı her şey belki normal gidiyor olsaydı farklı gelişmeler olabilirdi. Sözleşme süreleri açısından, teknik açından değerlendirdiğimizde çok da mümkün olmayabilirdi. Böyle bir süreç yaşandı" dedi. Micic ayrıca Fenebrahçe'nin yeni başantrenörü Igor Kokoskov için ise, "Yerini buldu diye düşünüyorum. Kendi hikayesini yazabileceği önemli bir takıma imza attı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'te medya buluşmaları devam ediyor. Online olarak yapılan basın toplantısında oyunculardan Sertaç Şanlı, Vasilije Micic ve Yiğitcan Saybir yer aldı. Bu sezon ilgili görüşlerini aktaran Sertaç Şanlı, "Kaldığımız yerden devam etmesi geçen sezon kaldığı yerden devam etseydi kolay olabilirdi. Bu maç temposuna girmesiyle alakalı. Barcelona inanılmaz yatırım yaptı, CSKA Moskova yatırım yaptı. Milano, Maccabi bunlar kadrosunu korudu ve yatırım yaptı. Geçen sene de herkes aynı şeyleri söylüyordu. Bizim birbirimize alıştığımı düzen, oynadığımız basketbolla herkesin üstünde bitirdik. Bu sene farklı olacak verilen aradan dolayı. 1-2 ay ara vermek var, 6 ay ara vermek var. Tamamen farklı bir şey. Aynı şekilde basketbol oynayacağımızı düşünüyorum. Belki geçen sene gibi birinci bitiremeyiz belki sezonu ilk 4 içerisinde bitireceğimize inanıyorum. Geçen seneki gibi düzen yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Micic: "NBA'den teklif aldım"

Yaz transfer döneminde NBA'den teklif aldığını söyleyen Micic, "Böyle bir süreç yaşandı. Korona virüs süreci yaşanmıyor olsaydı her şey belki normal gidiyor olsaydı farklı gelişmeler olabilirdi. Sözleşme süreleri açısından, teknik açından değerlendirdiğimizde çok da mümkün olmayabilirdi. Böyle bir süreç yaşandı. Sözleşmemde 1 yılım daha vardı. Şu anda Anadolu Efes'te devam ediyorum. Bundan mutluyum. Kafamın da rahat olduğunu söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

'NBA'de hangi takımda oynamak istersin?' sorusuna ise 26 yaşındaki oyuncu, "Anadolu Efes'te oynamaya başladığım zaman pek çok kişi orada ikinci oyun kurucu olursun, çok süre alamazsın söylemleri vardı. Hikaye öyle gelişmedi. NBA açısından ise evet belki bazı şehirlerin şehir olarak orada oynamak cazip olabileceğini kabul edebiliriz ama eğer bir gün fırsatım olursa ben hangi NBA takımı olacağından ziyade benim için süre almam, birincil bir rolde o takım olmam benim için en önemli şey. Bu koşul olduğu sürece NBA'deki her takımda oynayabilirim" diye cevap verdi.

"Maçların seyircisiz oynanması benim için sıkıntı yapmayacak"

NBA'de seyircisiz oynanan müsabakalarda yapılan düzenlemelerle ilgili olarak da Sırp basketbolcu, "Maçları takip ediyorum. NBA'de özel bir şeyler yaptılar. Yaptıkları şey gerçek basketbolseverlerin salonda olması ile kıyaslanamaz. 7 aylık bir süre oldu, uzak kaldık basketboldu. Yeniden başlamaya açız ki maçların başlamasını bekliyoruz. Bence maçların seyircisiz oynanması benim için sıkıntı yapmayacak. Ben yine yüksek motivasyonla sahada olacağım. Benim için sorun teşkil etmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Ergin Ataman oyuncularına öz güven aşılayan, özgürlük veren bir koç"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştığı diğer antrenörlerden farklı olduğunu belirten Vasilije Micic, şu cümlelere yer verdi:

"Bulunduğu notaya onu getiren kendi içinde yaşadığı duygular ve yaklaşımlar olduğunu belirtmek isterim. Kendisi çok açık fikirli bir koç. Takım içerisinde çok otoritesi var ama oyuncularına da bir o kadar öz güven aşılayan özgürlük veren bir koç. Efes'e geldiğimde artık biraz kendim oynayabileyim, sahada kendi kaderimi kendim belirleyebileyim kafasındaydım. Bunu da tek başıma yapmadım. Bunu da başantrenörüm ve takımımla birlikte yaptım. Açıkçası bu kadar da özgürlük vermesini beklemiyordum. O güven zaman içerisinde inşa edildi. Kafaca çok rahatım. Sahada kendi kaderinizi kendiniz çizebiliyor olmanız ban mutluluk ve güven veriyor."

"Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'ye imza atmasını beklemiyordum"

Igor Kokoskov'un Fenerbahçe Beko'nun başına geçmesini değerlendiren Micic, "Kokoskov ile geçen sene milli takım ile ilgili konuşmuştuk. Kendinden bahsetti. Nasıl oyun tarzı saha koymak istediğinden bahsetti. Fenerbahçe'ye imza atmasını beklemiyordum. Kimse de beklemiyordu. Herkes Obradovic'in karını bekliyordu. Kokoskov'un önemli bir takımda başantrenörlük yapmak istediğini biliyordum. Kendisi önemli bir lider. NBA'de uzun yıllar asistan koçluk yaptı. Gürcistan Milli Takımı'nda antrenörlük yaptığı dönemden beri böylesi hedefleri olduğunu biliyordum. Önemli bir göreve geldi. Onun adına mutluyum. Yerini buldu diye düşünüyorum. Kendi hikayesini yazabileceği önemli bir takıma imza attı. Obradovic'ten sonra gelmek önemli bir sınav olacaktır. Fenebrahçe yeniden yapılanma süreci de yaşıyor. Karşılıklı oynamayı büyük sabırsızlıkla bekliyorum. Fenebrahçe'yi rakip olarak diğer takımlardan farklı görmüyorum. Kokoskov'ın Fenerbahçe'nin başında olması üzerimde baskı oluşturmayacaktır" şeklinde konuştu.

Bu sezondan beklentilerini anlatan Yiğitcan Saybir, "Bir önceki sezon maalesef pandemiden dolayı iptal olduğu için çok iyi ilerliyorduk. Çok iyi gidiyordu her şey. Herkesin dediği gibi tek şampiyonluk adayı biz gözüküyorduk. Bunu biz avantaja çevirmeye çalıştık. Daha çok çalıştık. Herkes eksikliklerini kapatmaya yönelik çalışmalar yaptı. Herkes kendini geliştirdiği için kaldığımız yerden devam edebileceğimize inanıyorum. Sadece taraftarsız oynayacağımız biraz şey yapabilir. Biz yine bunu avantaja çevirip çok iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Vasilije Micic: NBA'den teklif aldım

Anadolu Efes, Basketbolcu, oyunlar, Sırp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vasilije Micic: 'NBA'den teklif aldım' - Son Dakika Spor

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