Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında, nereli? Vasip Şahin hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
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Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında, nereli? Vasip Şahin hayatı ve biyografisi!

17.08.2022 20:26
Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında, nereli? Vasip Şahin hayatı ve biyografisi!

İstanbul'un eski valisi Vasip Şahin yeni kararnameyle Ankara Valisi olarak atandı. Vatandaşlarımız Vasip Şahin'in hayatı hakkında detayları merak etmeye başladı. Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında, nereli? Vasip Şahin hayatı ve biyografisi nedir?

Türk bürokrat ve günümüzdeki Ankara valisi. Şahin birçok farklı ilde vali olarak çalışmış, 26 Ekim 2018 tarihli 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara Valiliğine atanmıştır. Peki, Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında, nereli? Vasip Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin, (d. 1964, Bayburt), Türk bürokrat ve günümüzdeki Ankara valisi. Şahin birçok farklı ilde vali olarak çalışmış, 26 Ekim 2018 tarihli 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara Valiliğine atanmıştır.

1964 yılında Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve Lise eğitimini Erzincan'da tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü (2008-2010) yapmıştır. 11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul valisi olmuştur.

Özel yaşamı

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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