Vasiyet üzerine evlenmişlerdi... Önce kardeşi, şimdi ise arkadaşı gelin olarak Denizli'ye geldi

Afrika ve Türk gelenekleriyle yapılan düğün renkli görüntülere sahne oldu

DENİZLİ - Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen Denizlili genç esnaf, 2 yıl sonra baldızını şimdi de gelinin arkadaşını kente gelin olarak getirdi. Denizlili damat Ali Kara, Afrika'dan gelin gelen 3. Gelin Ninna İnes Gbe'ya Türk ve Afrika geleneklerinin bir arada sergilendiği düğünle hayatını birleştirdi.

Denizlili iş adamı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili'nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye'den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao yardımcı oldu. Baba Himmet Kara 2 buçuk ay sonra vefat etti. Baba Kara vefatından önce hastalığı sırasında kendisine yardımcı olan kızla oğlunun evlenmesini vasiyet etmiş. Murat Kara daha sonra 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao'yu Türkiye'ye getirerek evlendi.

Afrikalı Zeynep 2021 yılında ablası Meryem'i evlendirdi

Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao'nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue'da Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. 2021 yılında İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue'ya Türkiye'de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.

Afrikalı gelinlerde önce kardeşi, ablası ve şimdi de arkadaşlarını evlendirdiler

Babalarının vasiyetini yerine getiren Murat Kara'nın ardından kardeşi Ali Kara'da iş için gittiği Fildişi Sahili'nde yengesi Zeynep Vanessa Koudiao'nun arkadaşı Ninna İnes Gbe ile tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı veren çift Türkiye'ye dönmek üzere hazırlık yaptı. Aile diğer gelinlere seçtiği Türk isimlerinden sonra Ninna İnes Gbe'ye ise 'Leyla' adını verdi. Geçtiğimiz Şubat ayında nikahlanan Ali Kara ile Leyla Ninna İnes Gbe dünya evine girerek imzalarını attı.

"2 Yörenin de dansını oyununu oynadık"

Dünya evine giren çift için hazırlanan Türk düğününde, Afrika'dan gelen misafirler doyasıya eğlendi. Dans eden çift, ardından birbirine pasta yedirdi. Türk düğününde oynamaya çalışan gelin bir anda Fildişi Sahili'nden gelen arkadaşlarının açtığı yöresel müzikleri ile davetlilere yöresel danslarını sergilediler. Ardından Afrika'lı gelin Denizli'nin Tavas Zeybeği'ni oynadı. Damat Ali Kara, "Şubat ayında evlendik, nikah kıydık. Müslüman olarak Leyla ismini verdik. Bugünde gelinlik giydi düğünümüzü gerçekleştirdik çok mutluyuz. 2 Yörenin de dansını oyununu oynadık kendi dansımızı da yaptık" dedi.

"Afrika'da bir ailemiz var, onlarında Türkiye'de bir aileleri var"

Afrika'dan gelin gelen Ninna İnes Gbe'in manevi annesi Momboye François, "Aileye çok teşekkür ediyorum, çocuklarımızı buraya getirdiler. Bugün çok güzel geçti herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Damadın annesi Meryem Kara, "Afrika'da bir ailemiz var, onların burada Türkiye'de bir aileleri var. Artık eskidendi köyden kız geldiği zaman farklı olurdu. Artık biz ülkeler arası açıldık. Afrika gibi bir yerden güzel insanlarla, güzel kızlarımızı getirdik. Herkes mutlu, Allah ömür boyu mutluluk, bereket versin" diye konuştu.

Düğün sonunda Afrika Fildişi Sahili'ne özgü yöresel dans olan özgürlük ve barış dansı gerçekleştirildi. Beyaz mendiller ile gerçekleşen yöresel dansı sergilediler.