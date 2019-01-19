Son Dakika Haberleri: Vasiyeti Mezara Karavanı ile Gitmek

Vasiyeti Mezara Karavanı ile Gitmek

1 saat önce

Hayatını karavana adayan vatandaşın tek arzusu, ölünce cenazesinin mezara kadar özel olarak yaptırdığı cenaze karavanı ile götürülmesi.

Vasiyeti Mezara Karavanı ile Gitmek, System.String[]
Hayatını karavana adayan vatandaşın tek arzusu, ölünce cenazesinin mezara kadar özel olarak yaptırdığı cenaze karavanı ile götürülmesi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bıçak ve Başkan Yardımcısı Murat Emir ile görüşen Murat Yılmaz, hem çalışmaları, hem he hayallerini anlattı. İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan karavan imalatçısı Murat Yılmaz, "Ben hayatımı karavana adadım. Hayatım bu şekilde geçiyor. Kendime özel olarak cenaze karavanı yaptım. Bu karavan satılık değil. Kendime saklıyorum. Eşime ve çocuklarıma da vasiyet ettim. Ben ölünce cenazemi mezara cenaze karavanı ile götürecekler" dedi.

Karavan tutkusunun son yıllarda iyiden iyiye yükseldiğini ifade eden Murat Yılmaz, "Karavan tutkusu iyiden iyiye insanlarda yer edinmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda ilginin daha çok artacağını düşünüyorum. Bu yüzden her geçen gün kendimizi daha da geliştirip yeniliyoruz. Daha doğrusu karavan tutkunlarının hayallerine yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, "Eşime ve çocuklarıma söyledim. Dostlarıma da söylüyorum. Beni son yolculuğuma kendi yaptığım bu karavanla uğurlayın" şeklinde konuşarak, son vasiyetinin bu olduğunu söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Murat Yılmaz, Bursa, Yaşam
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