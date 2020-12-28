Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu - Son Dakika

Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu

28.12.2020 10:05
Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu, System.String[]

Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can olduAntalya'da ailesiyle sohbet sırasında öldüğünde organlarının bağışlanmasını isteyen Şükran Cankurtaran'ın (49), yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonrasında götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu

Antalya'da ailesiyle sohbet sırasında öldüğünde organlarının bağışlanmasını isteyen Şükran Cankurtaran'ın (49), yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonrasında götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Eşinin vasiyetini yerine getiren Şenol Cankurtaran'ın bağışladığı organlar, 4 kişiye can oldu. Bir insan kaynakları firmasında yönetici olarak çalışırken 40 gün önce emekli olan Şükran Cankurtaran, geçen hafta yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Sorumlusu Nilgün Bilal'in görüştüğü eşi Şenol Cankurtaran, organların bağışlanmasına karar verdi. Şükran Cankurtaran'ın organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer bekleyen erkek hasta M.P.'ye (62), böbreklerinden biri erkek hasta H.G'ye (55), diğeri ise erkek hasta F.Y.'ye (32) nakledildi. Kornealar ise ışık bekleyen hastalara nakledildi. Şükran Cankurtaran'ın akciğeri de Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon sonucu organ yetmezliği çeken kadın hasta H.G'ye (51) nakledildi.'BİRBİRİMİZE VASİYETİMİZ OLMUŞTU'Eşi Şükran Cankurtaran'ın 4 çocuk annesi, her ne olursa olsun doğrudan şaşmayan, iyilik dolu, vicdanlı, güzel ahlak sahibi, çalışkan, temiz, ay yüzlü bir kadın olduğunu ifade eden avukat Şenol Cankurtaran, Sohbetlerimizde eşimle öldüğümüzde organlarımızın başka bedenlerde yaşamasını ve can kurtarması için bağışlanması konusunda paylaşımlarımız ve birbirimize vasiyetimiz olmuştu. Eşimin beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendiğimizde, çocuklarımla onun vasiyetini gerçekleştirmek, ihtiyaç duyanlara can olması ümidiyle organlarını bağışlamaya karar verdik dedi.'NAKİLLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, koronavirüs tedbirlerine üst seviyede uyulduğunu, bu nedenle nakillere hiç ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, Merkezimizde kadavra ve canlı vericili nakillere hiç ara vermedik. Hastanemize, geçirdiği beyin kanaması sonrasında getirilen Şükran Cankurtaran, bağışlanan organlarıyla can bekleyen 4 hastanın yaşama umudu oldu. Bağışçı aileye minnettarız. Organları naklettiğimiz hastalarımızın sağlık durumu çok iyi dedi.


Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu
Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu
Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu
Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu - Son Dakika


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