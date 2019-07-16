Son Dakika Haberleri: Vasiyeti üzerine çocukları hastaneye oda bağışladı
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Vasiyeti üzerine çocukları hastaneye oda bağışladı

10 saat önce

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerine oda bağışları devam ediyor.

Vasiyeti üzerine çocukları hastaneye oda bağışladı, System.String[]
Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerine oda bağışları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Gülbeyaz Gürbüz' ün vasiyeti üzerine oğulları tarafından doğum kliniğine oda bağışında bulundu.

Denizli PAÜ hastanelerine oda bağışları devam ediyor. PAÜ Hastanesinde tedavisi gören ve 21 Mayıs 2019 tarihinde hayatını kaybeden Gürbüz' ün vasiyeti üzerine oğulları Soner Gürbüz, Ufuk Gürbüz ve Ersan Gürbüz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine oda bağışında bulundu.

PAÜ Hastanesi Başhekimlik makamında gerçekleştirilen törene PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Başmüdür Erdinç Karataş, Hayırsever Şükran Gürbüz ve Yeliz Yılmaz katıldı.

Başhekim ve hayırseverler arasında imzalanan protokoller sonrası Prof. Dr. İbrahim Türkçüer bağışlarından dolayı hayırsevere teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
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