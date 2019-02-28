Son Dakika Haberleri: Vaski, 442 Konutun Su Sorununu Çözüyor

Vaski, 442 Konutun Su Sorununu Çözüyor

47 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Bardakçı TOKİ konutlarında yaşanan su sorununu gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vaski, 442 Konutun Su Sorununu Çözüyor, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Bardakçı TOKİ konutlarında yaşanan su sorununu gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şimdiye kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetiminin idaresinde su alan ve yeterli olmayan durumda tankerle su verilen konutlara artık VASKİ su vermeye başlayacak. Toplamda 25 blok ve 442 daireden oluşan konutlara yeni su hattı çekilerek, yıllardır çekilen su sıkıntısına son verilecek. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi aboneliğine dahil edilen konutlara, Yeni Sanayi Sitesi hattından kesintisiz su verilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Daire Başkanı Muhbet Akbulut'la birlikte konutlarda incelemelerde bulundu. Ekipler, abone işlemleri için site sakinleri ile görüşerek müjdeli haberi verdiler.

Bardakçı TOKİ sakinleri ise, yıllardır su sıkıntısı çektiklerini belirterek, "VASKİ'nin yapmış olduğu bu hizmetle bizlerde artık kurum abonesi olduk. Susuzluk büyük sorundu. Tankerlerle depolara üniversite tarafından su veriliyordu. Bu çalışmaları yapanlara, bizi bu sıkıntıdan kurtaranlara teşekkür ederiz" dediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

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