VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentte başlattığı altyapı çalışmalarına devam ediyor.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kentin kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yeni hatların çekilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Muradiye ilçesindeki Kandahar Mahallesi'ne yeni kanalizasyon hattı çekmek için çalışma başlattı.

Bugüne kadar altyapı hizmeti almayan bin haneli mahalleye 600 metre kanalizasyon hattı çekildi.

Kandahar Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Baycar, mahallelerinin ilk defa kanalizasyon hizmeti aldığını söyledi.

Baycar, "Kanalizasyon hizmetinin mahallemize gelmesi bizi çok mutlu etti. Daha önce yapılması gereken fakat sürekli ertelenen bu hizmete kavuşmanın sevinicini yaşıyoruz. Mahallemiz adına VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ekiplerine çok teşekkür ederim." dedi.