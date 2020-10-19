VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentte başlattığı altyapı çalışmalarına devam ediyor.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinde 7 kilometre yeni kanalizasyon hattı, baca yükseltme, 5 kilometrelik yeni içme suyu hattı, körelme ve abone bağlantı çalışması yaptı.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen, kentte altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının şehir merkezindeki yol çalışmalarını fırsata dönüştürdüklerini belirten Gezgen, "Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışmalarımızı artırdık. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarında yaşanan sorunları yaptığımız çalışmalarla çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz gece gündüz vardiyalı olarak çalışıyor." diye konuştu.