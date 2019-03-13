Son Dakika Haberleri: Vaski'de Elektronik İhale Dönemi

Vaski'de Elektronik İhale Dönemi

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bir yeniliğe daha imza atarak elektronik ihale dönemine geçti.

Vaski'de Elektronik İhale Dönemi, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bir yeniliğe daha imza atarak elektronik ihale dönemine geçti.

Daha şeffaf, verimli ve kaynakların daha etkin kullanımı için yapılacak elektronik ihalelerle kurumun da büyük tasarruf sağlaması hedefleniyor.

İhalelerin bilgisayar ortamında elektronik sistemle gerçekleştirilmesi sürecini hızla tamamlayan VASKİ, ilk elektronik ihalesini gerçekleştirerek, Türkiye'de elektronik ihale sistemini yapan sayılı kurumlar arasında yerini aldı.

VASKİ, kısa zamanda altyapısını oluşturarak elektronik ihale sistemine geçmeyi başardı. Yapılan ilk elektronik ihaleye VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı başkanlık yaptı. Bir komisyon eşliğinde ekran üzerinden elektronik sistemle ihale yapılarak, ihaleye katılan 4 firmanın verdikleri teklifler ekrandan takip edildi. Kurumun ihtiyacı olan motor, pompa, kolon borusu ve yassı kablo alım ihalesi ilk defa elektronik ortamda gerçekleştirildi. İhale sonucu teklifler üzerinde yapılacak incelemelerden sonra ilan edilecek.

Elektronik ihale sistemi 2018 yılının Haziran ayındaki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girince. kurumlar 2019 yılının ilk ayından itibaren uygulamaya geçmeye başladı. Bu düzenleme ile yapılacak ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Türkiye, CEO, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz

Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:33:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vaski'de Elektronik İhale Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]