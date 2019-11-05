Son Dakika Haberleri: VASKİ'de 'iş sağlığı ve güvenliği' toplantısı
Son Dakika Güncel VASKİ'de 'iş sağlığı ve güvenliği' toplantısı

VASKİ'de 'iş sağlığı ve güvenliği' toplantısı

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı için gereken tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

VASKİ'de 'iş sağlığı ve güvenliği' toplantısı, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı için gereken tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. VASKİ toplantı salonunda yapılan kurul toplantısında iş sağlığı ve güvenliği konusu ele alındı. Uzmanlar tarafından yasa gereği alınacak tedbirler ve iş güvenliği ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapıldı.


İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan heyet, tüm birimlerle birlikte sürekli koordinasyon halinde olarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda saha araştırmalarından uygulamalara kadar her türlü çalışmaları gerçekleştirecek. VASKİ'nin ilçelerde çalışan personellerine yönelik de belli periyotlarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine devam ediliyor.


Toplantıya VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen, daire başkanları ile yetkililer katıldı. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz
Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak Son dakika: Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borç yapılandırmasına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VASKİ'de 'iş sağlığı ve güvenliği' toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]