Son Dakika Haberleri: VASKİ'den 2,5 milyonluk tasarruf
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VASKİ'den 2,5 milyonluk tasarruf

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, devam eden birçok hizmeti ihaleye çıkmadan kendi imkanlarıyla yaparak büyük tasarruf sağlıyor.

VASKİ'den 2,5 milyonluk tasarruf, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, devam eden birçok hizmeti ihaleye çıkmadan kendi imkanlarıyla yaparak büyük tasarruf sağlıyor.

VASKİ; israfı önlemek, hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağlamak için sıkı tedbirler aldı. Bu yıl ihaleye çıkılmadan kendi araç ve personeliyle baca yükseltme hizmetinde yıllık 2 milyon 500 bin liralık bir tasarruf sağlayacak. Geçen yıl aynı fiyatla ihaleye çıkılmasına rağmen bu yıl VASKİ kendi imkanlarıyla aynı sürede rögar kapaklarını yükseltmeyi gerçekleştiriyor.

Bacaların yükseltilmesiyle asfalt altında kalan rögar kapakları da yüzeye çıkarılıyor. Böylelikle tehlike arz eden ve tahrip olan bacaların yenilenmesi gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde denetleyen VASKİ Genel Müdür Yardımcısı İhsan Geylan, yetkililerden bilgiler alarak işçilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi de, VASKİ'ye çalışmaların kesintisiz sürmesine yönelik olarak tam destek verdi. Şimdiye kadar ihale ile yapılan birçok hizmetin bundan sonra kurumun kendi imkanlarıyla yapılabilmesine olanak sağlanarak VASKİ'ye elaman desteği sunuldu.

Daha önce ihale ile yapılan birçok hizmet, şimdi VASKİ ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile hem bütçeden hem de zamandan tasarruf edilerek yapılacak. - VAN
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
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