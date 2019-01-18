Son Dakika Haberleri: Vaski'den '3. Taksit' Uyarısı

Vaski'den '3. Taksit' Uyarısı

59 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, su borçlarının yapılandırılmasında taksitle ödemelerini yapan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vaski'den '3. Taksit' Uyarısı, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, su borçlarının yapılandırılmasında taksitle ödemelerini yapan vatandaşlara uyarıda bulundu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, su borcu olanların yapılandırma yöntemiyle taksitli olarak düzenli ödemelerini yaptıkları belirtilerek, "Yapılandırmanın geçersiz sayılmaması için 31 Ocak 2019 tarihine kadar 3. taksitlerini yatırmaları gerekir. Su borcu olan vatandaşlar, 7143 sayılı Kanun ile tanınan yapılandırma imkanından faydalanarak borçlarını taksitlendirmişti. 27 Ağustos 2018'de biten yapılandırma ile taksitlerini aylık ödeme taahhüdünde bulunanların bu imkanı kaçırmamaları için öngörülen taksitlerini de düzenli olarak yatırmaları gerekiyor" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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