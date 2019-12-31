VASKİ'den acil su arıza uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ'den acil su arıza uyarısı - Son Dakika

VASKİ'den acil su arıza uyarısı

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'den (VASKİ) yapılan açıklamada oluşan acil su arızasından dolayı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

VASKİ'den acil su arıza uyarısı, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'den (VASKİ) yapılan açıklamada oluşan acil su arızasından dolayı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi.


VASKİ'den yapılan açıklamada, "Karşıya Mahallesi Rahman Yolunda 700'lük polietilen ana su şebekesi hattında oluşan acil su arızası meydana geldi. Oluşan arıza dolayısıyla Karşıyaka, Selahattin Eyyübi, Seyit Fehim Arvasi, Serhat, Şerefiye, Vali Mithatbey, Hacıbekir ve Yeni Mahallede su kesintisine gidildi. VASKİ ekiplerinin arızaya müdahale ederek çalışmalara başladığı açıklandı. Suların tekrar verilmesi ile ilgili ekiplerin arızanın giderilmesine yönelik büyük çaba sarf edildi" denildi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çırağını tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı
48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış

Son Dakika Haberleri
00:02 Yeni yılı 1350 rakımlı üs bölgesinde elleri tetikte karşıladılar - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020 - Son Dakika
00:02 Sayın abonelerimiz, Yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlarız.... - Son Dakika
00:00 "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
15:08 ULUSKON ile Uluslararası Üniversiteler Birliği iş birliği yapacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:03:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VASKİ'den acil su arıza uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]