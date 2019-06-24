Son Dakika Haberleri: VASKİ'den akıllı su sayacı dönemi
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VASKİ'den akıllı su sayacı dönemi

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte akıllı su sayacı dönemini başlatma kararı aldı.

VASKİ'den akıllı su sayacı dönemi, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte akıllı su sayacı dönemini başlatma kararı aldı.

Van Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanı Cemil Komi başkanlığında yapılan genel kurulda, Van'da ilk kez akıllı su sayacı döneminin başlatılması kararı kabul edildi. VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir ve VASKİ yönetim kadrosunun da hazır bulunduğu genel kurulda, Van'da ilk kez uygulamaya alınacak akıllı su sayaçları gündem maddesi ele alınarak görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda ilk etapta resmi ve ticari kuruluşlarda bu uygulamaya geçileceği maddesi kabul edildi. Genel kurulda meclis üyelerine akıllı sayaç sistemleri ile ilgili olarak da geniş bir slayt sunumu yapıldı.

Karara göre; su tasarrufunu sağlamak, abonelerin su kayıp ve kaçaklarını asgari seviyeye indirmek, teknolojiyi yakından takip etmek, kurumun su gelirlerinin tahsilatını artırmak amacıyla akıllı sayaç sistemine geçileceği belirtildi. Bu sistemle su israfının önüne geçilerek tasarruf sağlanması da hedefleniyor. Mobil sistem üzerinden de takip edilecek olan sistem ile yeni akıllı sayaçlar, iş yerlerine girilmeden bluetooth ile uzaktan takip edilebilecek. Elektronik cihaz ile kaçak kullanımının da önüne geçiliyor. Cihaza dışarıdan müdahalede ise anında ikaz verecek.

Akıllı sayaç sistemi nedir?

Akıllı sayaçlar, tüketilen suyun hangi günlerde ne kadar tüketildiğini ölçebiliyor. Tercihe göre uzaktan okumalı veya ön ödemeli sistem tercihi sunuluyor. Akıllı sayaç, kurumlarda sayaçların online takibi yapılabilen yazımlara sahip elektronik sayaçlardır. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Van, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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